В українок масово вимагають гроші за пологи: медична реформа не діє

Українські жінки кажуть, що від них і далі вимагають гроші за допомогу при пологах. І це при тому, що з 1 квітня в Україні діє програма "Медична допомога при пологах". Національна служба здоров'я України взяла на себе зобов'язання оплачувати медустановам кожні прийняті пологи.

За кожні прийняті пологи лікарні отримують 8 136 гривень. При цьому загальний бюджет програми становить 1,6 мільярда гривень. Породілля повинна тільки брати з собою речі індивідуального користування для себе і дитини.

Але на практиці все виглядає зовсім інакше. У жінок, які народжували у лікарнях, які уклали договір з Національною службою здоров'я України, запитали, чи вимагали від них гроші за медичну допомогу. Про це повідомляє газета "Експрес".

Людмила Сюренко, яка 24 квітня народила через кесарів розтин у Ніжині, розповіла, що всі препарати вона купувала сама. Та ж сама ситуація сталася і з Олександрою Гутник зі Львова. Жінка зазначила, що їй сказали про те, що попри реформу їх лікарні гроші не виділили і все потрібно оплачувати самій.

Вікторія Кишинська народжувала у Львові і їй після кесаревого розтину довелося купувати ліки. Щодня вона витрачала не менше 1 600 гривень. Крім того, операційний пакет потрібно було купити в аптеці за 6 тисяч гривень.

При цьому одна породілля розповіла, що їй нічого не довелося купувати, коли вона 4 квітня народжувала у Львові. Вона не платила за перебування в палаті і за вакцинацію теж.

Жінок закликають не мовчати й повідомляти про порушення в Національну службу здоров'я України.

Нагадаємо, що глава МОЗ Максим Степанов розповів про тарифи на пологи в Україні.