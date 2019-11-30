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У Полтаві вандали розгромили меморіал на честь загиблих воїнів АТО (фото)

STYLERЖиття    30.11.2019 - 16:49
У Полтаві вандали розгромили меморіал на честь загиблих воїнів АТО (фото)
У Полтаві нелюди розбили дошку на честь загиблих воїнів АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)

У Полтаві невідомі розбили пам'ятну дошку на честь загиблих воїнів АТО

Сьогодні, 30 листопада, вандали розбили меморіальну електронну доньку, яку встановили минулого року в честь воїнів АТО, які віддали свої життя за територіальну цілісність України. Про інцидент стало відомо близько 8 години ранку, повідомляє поліція Полтавської області.

Інтерактивна дошка була встановлена 6 березня 2018 року на Алеї пам'яті загиблих захисників України у сквері ім. І. П. Котляревського. На ній відображалася інформація про українських воїнів, які загинули на Донбасі.

У Полтаві вандали розгромили меморіал на честь загиблих воїнів АТО (фото)

У Полтаві нелюди розбили дошку на честь загиблих воїнів АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)

Ідея створення алеї пам'яті належить матерям загиблих учасників АТО. У парку зробили центральну алею і доріжки, місця для відпочинку з лавками і встановили пам'ятник. На все це було виділено 1,5 мільйона гривень.

У Полтаві вандали розгромили меморіал на честь загиблих воїнів АТО (фото)

У Полтаві нелюди розбили дошку на честь загиблих воїнів АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)

В даний час поліція розшукує вандалів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства.

У Полтаві вандали розгромили меморіал на честь загиблих воїнів АТО (фото)

У Полтаві нелюди розбили дошку на честь загиблих воїнів АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)

Мешканці Полтави сильно обурені цим інцидентом і вважають, що це не просто хуліганство, а цілеспрямований акт вандалізму.

У Полтаві нелюди розбили дошку на честь загиблих воїнів АТО (відео: YouTube)

Ось що пишуть користувачі мережі з цього приводу.

  • Ця провокація повинна мати відповідь, а найкращою відповіддю буде колективне звернення, офіційна заява, небайдужих громадян, жителів міста, в НПУ з вимогою знайти вандалів і піддати їх покаранню за законом. А от якщо це ще й вогнестріл, то це може стати цікавим ще й СБУ, оскільки може розглядатися як акт тероризму, а для цього повинна бути проведена якісна експертиза. Якщо ж цю справу замовкнути і залишити на рівні коментарів та постів у соцмережах, то подібні речі будуть, на жаль, тривати і далі, та їх форми візьмуть ще більш масовий і загрозливий характер;
  • Це банальне залякування полтавчан. Вони знають наші можливості і маніпулюють ними. Так треба вимагати у влади Полтавської області, щоб діяли!
  • Жах, що коїться, до чого котиться світ, не мають нічого святого.

У Полтаві вандали розгромили меморіал на честь загиблих воїнів АТО (фото)

У Полтаві вандали розгромили меморіал на честь загиблих воїнів АТО (фото)

У Полтаві вандали розгромили меморіал на честь загиблих воїнів АТО (фото)

Скріншоти з Facebook

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