У Полтаві вандали розгромили меморіал на честь загиблих воїнів АТО (фото)

У Полтаві невідомі розбили пам'ятну дошку на честь загиблих воїнів АТО
Сьогодні, 30 листопада, вандали розбили меморіальну електронну доньку, яку встановили минулого року в честь воїнів АТО, які віддали свої життя за територіальну цілісність України. Про інцидент стало відомо близько 8 години ранку, повідомляє поліція Полтавської області.
Інтерактивна дошка була встановлена 6 березня 2018 року на Алеї пам'яті загиблих захисників України у сквері ім. І. П. Котляревського. На ній відображалася інформація про українських воїнів, які загинули на Донбасі.
У Полтаві нелюди розбили дошку на честь загиблих воїнів АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)
Ідея створення алеї пам'яті належить матерям загиблих учасників АТО. У парку зробили центральну алею і доріжки, місця для відпочинку з лавками і встановили пам'ятник. На все це було виділено 1,5 мільйона гривень.
У Полтаві нелюди розбили дошку на честь загиблих воїнів АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)
В даний час поліція розшукує вандалів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства.
У Полтаві нелюди розбили дошку на честь загиблих воїнів АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)
Мешканці Полтави сильно обурені цим інцидентом і вважають, що це не просто хуліганство, а цілеспрямований акт вандалізму.
У Полтаві нелюди розбили дошку на честь загиблих воїнів АТО (відео: YouTube)
Ось що пишуть користувачі мережі з цього приводу.
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Нагадаємо, що у відомого ветерана АТО, а нині патрульного Василя Коряка в ніч на 23 листопада згорів будинок.