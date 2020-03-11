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Українки шокували мережу своїм написом на фресці Рафаеля у Ватикані

STYLERЖиття    11.03.2020 - 10:26
Українки шокували мережу своїм написом на фресці Рафаеля у Ватикані
У Ватикані українки залишили напис на фресці Рафаеля (фото: колаж РБК-Україна)

Українки нашкрябали напис на фресці Рафаеля у Ватикані

У Ватикані українки вчинили акт вандалізму. На фресці Рафаеля в парадному залі Апостольського палацу виявили нацарапанную напис: "Лена Тамара Винница".

Передбачається, що напис залишили дві туристки з України. Відео інциденту опублікували в групі "Італія для мене" у Facebook.

У Ватикані українки залишили напис на фресці Рафаеля (відео: facebook.com/ItalyForUs)

При цьому користувачі мережі не розуміють, як у жінок могла виникнути думка пошкодити безцінний витвір мистецтва.

  • Зганьбили Вінницю;
  • Жахливо соромно;
  • Огида від безграмотної первісності і відсутності мізків. Зате безвіз;
  • Курки;
  • Ну так з самої України, прибули дами... Руки повідривати;
  • Ще не вмерла Україна! Знай наших! Ганьба вам Лена і Тамара з Вінниці! Шалашовки примітивні. Для вас навіть туалети мити в Італії - велика честь;
  • Таким людям, треба забороняти видавати візи в шенгенську зону, а також внести їх в чорний список авіакомпаній. Напевно там є камери спостереження і можна спробувати обчислити цих особин, не спотворених інтелектом!
  • Село ну що можна від них чекати;
  • Верх безкультур'я і невихованості!

Українки шокували мережу своїм написом на фресці Рафаеля у Ватикані

Українки шокували мережу своїм написом на фресці Рафаеля у Ватикані

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Полтаві вандали розгромили меморіал в честь загиблих воїнів АТО. Інтерактивну дошку встановили 6 березня 2018 року на Алеї пам'яті загиблих захисників України у сквері ім. І. П. Котляревського.

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