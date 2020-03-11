Украинки шокировали сеть своей надписью на фреске Рафаэля в Ватикане

В Ватикане украинки оставили надпись на фреске Рафаэля (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинки нацарапали надпись на фреске Рафаэля в Ватикане

В Ватикане украинки совершили акт вандализма. На фреске Рафаэля в парадном зале Апостольского дворца обнаружили нацарапанную надпись: "Лена Тамара Винница".

Предполагается, что надпись оставили две туристки из Украины. Видео инцидента опубликовали в группе "Италия для меня" в Facebook.

В Ватикане украинки оставили надпись на фреске Рафаэля (видео: facebook.com/ItalyForUs)

При этом пользователи сети не понимают, как у женщин могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.

Опозорили Винницу;

Ужасно стыдно;

Мерзость от безграмотной первобытности и отсутствия мозгов. Зато безвиз;

Курицы;

Ну так из самой Украины, прибыли дамы... Руки поотрывать;

Ще не вмерла Україна! Знай наших! Позор вам Лена и Тамара из Винницы! Шалашовки примитивные. Для вас даже туалеты мыть в Италии - большая честь;

Таким людям, надо запрещать выдавать визы в шенгенскую зону, а также внести их в черный список авиакомпаний. Наверняка там есть камеры наблюдения и можно попытаться вычислить этих особей, не обезображенных интеллектом!

Деревня ну что можно от них ждать;

Верх бескультурья и невоспитанности!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Полтаве вандалы разгромили мемориал в честь погибших воинов АТО. Интерактивную доску установили 6 марта 2018 года на Аллее памяти погибших защитников Украины в сквере им. И.П. Котляревского.