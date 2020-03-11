ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинки шокировали сеть своей надписью на фреске Рафаэля в Ватикане

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 10:26
Украинки шокировали сеть своей надписью на фреске Рафаэля в Ватикане
В Ватикане украинки оставили надпись на фреске Рафаэля (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинки нацарапали надпись на фреске Рафаэля в Ватикане

В Ватикане украинки совершили акт вандализма. На фреске Рафаэля в парадном зале Апостольского дворца обнаружили нацарапанную надпись: "Лена Тамара Винница".

Предполагается, что надпись оставили две туристки из Украины. Видео инцидента опубликовали в группе "Италия для меня" в Facebook.

В Ватикане украинки оставили надпись на фреске Рафаэля (видео: facebook.com/ItalyForUs)

При этом пользователи сети не понимают, как у женщин могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.

  • Опозорили Винницу;
  • Ужасно стыдно;
  • Мерзость от безграмотной первобытности и отсутствия мозгов. Зато безвиз;
  • Курицы;
  • Ну так из самой Украины, прибыли дамы... Руки поотрывать;
  • Ще не вмерла Україна! Знай наших! Позор вам Лена и Тамара из Винницы! Шалашовки примитивные. Для вас даже туалеты мыть в Италии - большая честь;
  • Таким людям, надо запрещать выдавать визы в шенгенскую зону, а также внести их в черный список авиакомпаний. Наверняка там есть камеры наблюдения и можно попытаться вычислить этих особей, не обезображенных интеллектом!
  • Деревня ну что можно от них ждать;
  • Верх бескультурья и невоспитанности!

Украинки шокировали сеть своей надписью на фреске Рафаэля в Ватикане

Украинки шокировали сеть своей надписью на фреске Рафаэля в Ватикане

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Полтаве вандалы разгромили мемориал в честь погибших воинов АТО. Интерактивную доску установили 6 марта 2018 года на Аллее памяти погибших защитников Украины в сквере им. И.П. Котляревского.

Ватикан закроет Площадь Святого Петра для туристов из-за коронавируса Ватикан сообщил о закрытии музеев из-за коронавируса
Новости Украины Ватиканвандализм
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь