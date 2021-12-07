Українки в Єгипті врятували потопельника: "лікарі говорили, що шансів немає"

Українки Наталія та Антоніна працюють у відділенні інтенсивної терапії Інституту раку. Вони відпочивали на пляжі, коли з води витягли хлопця без ознак життя.

Житель Білорусі, на ім'я Сергій відправився пірнати в масці, але не повернувся. Його бездиханне тіло витягли рятувальники на понтон пляжу готелю, де відпочивали в цей час Українки.

Навколо потопельника зібралося близько 30 осіб, але тільки Наталя та Антоніна кинулися рятувати життя людини. Вони робили штучне дихання, вистукували воду та проводили інші реанімаційні заходи.

Потім їм знадобився помічник з хорошою фізичною силою, і вони залучили до порятунку міцного драйвера, якому показали, що потрібно робити.

Місцеві рятувальники намагалися зупинити дівчат і сказали, що шансів на порятунок вже немає, потрібно зупинитися. Але Українки вирішили використовувати всі можливості до кінця.

Вони продовжили серцево-легеневу реанімацію і робили це строго по протоколу – протягом 40 хвилин. Через 20-їм вдалося завести серце, відновити дихання і пульс.

Вони змогли зробити неможливе - Сергій повернувся до життя. Йому довелося провести ще 4 дні в лікарні Єгипті. А потім він повернувся додому, до Мінська.

Коли повністю оговтався, він почав розшукувати своїх рятівниць. Нещодавно він відсвяткував свій 51 рік народження.

Як зізнався чоловік, після цього випадку він кардинально переглянув своє ставлення до життя і тепер сприймає її як подарунок долі. І дуже вдячний українкам.

Дівчата розповіли, що у них в реанімації є таке правило – ніколи не здаватися, навіть якщо пацієнт надзвичайно важкий, а ситуація безнадійна.

Українки в Єгипті врятували потопельника