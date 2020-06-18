В Україні зняли заборону на партнерські пологи під час карантину

В Україні скасували тимчасову заборону на партнерську підтримку під час пологів у закладах охорони здоров'я, з дотриманням карантинних обмежень.

У МОЗ відповідне обмеження запроваджували в березні у зв'язку з пандемією COVID-19, але тепер постанову скасували. Про це 17 червня народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин розповів у своєму Facebook.

Політик зазначив, що партнера породіллі не можна вважати просто відвідувачем, адже дослідженнями доведено, що його присутність в пологовому залі не тільки покращує психологічний стан жінки, але й суттєво впливає на результати пологів: знижує кількість медичних втручань, випадків кесаревого розтину, інструментальних пологів тощо.

Ряд депутатів у травні звернулися до МОЗ зі зверненням про припинення урядового обмеження на партнерську підтримку під час пологів. За результатами його розгляду у відомстві поінформували про скасування наказу №698, яким встановлювалися обмеження в установах охорони здоров'я на час карантину.

"Це означає, що держава більше не вбачає необхідності в надмірних обмеженнях в медзакладах і немає підстав обмежувати права жінок, які мають право отримувати підтримку свого партнера в один із найважливіших моментів свого життя", - написав політик.

Водночас він додав, що у місцевої влади згідно з законодавством зберігаються повноваження по управлінню медустановами на своїх територіях.

"Але, сподіваюся, вони не зловживатимуть цією потребою", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що безкоштовні пологи в Україні залишаються міфом і розповідали, як не платити "благодійні внески".

Нагадаємо також, що нещодавно глава МОЗ розповів про тарифи на пологи в Україні.