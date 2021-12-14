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Українка заплатила Insragram-ворожці понад 50 тисяч: як працює схема шахрайки

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Вівторок 14 грудня 2021 17:35
Українка заплатила Insragram-ворожці понад 50 тисяч: як працює схема шахрайки "Ворожки" крадуть в українців гроші (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернігівській області місцева мешканка замовила в Instagram послуги ворожки за 5,5 тис. грн. В результаті шахрайка виманила паролі та вкрала у жінки 50 тисяч.

Так, 21 листопада постраждала написала так званій ворожці повідомлення.Потім аферистка попросила "клієнтку" відправити їй повідомлення у Viber для подальшого спілкування, вказавши номер телефону, Про це пише Dev.ua.

Як працює схема

Потім жінка мала заплатити за обряд 2,5 тис. грн, а також 3 тис. грн за молитву.

Далі "ворожка" попросила свою клієнтку поповнити їй рахунок на телефоні на 200 грн, що й зробила замовниця. А потім жінка перерахувала ще 1 тис. грн на банківську картку. Решту грошей, як зазначається, мала віддавати за можливості.

Однак, як гарантію для виконання "ворожкою" замовлених послуг вона попросила клієнтку збільшити кредитний ліміт на своїй банківській картці ПриватБанку до 50 тис. грн. А під час збільшення ліміту на телефон постраждалої надходили SMS з кодами підтвердження. До того ж жінка їх повідомила разом із паролем картки та паролем для входу в "Приват24".

Вже 29 листопада після надходження 50 тис. грн на картку, гроші з карткового рахунку клієнтки почали списуватися.

А 6 грудня шахрайка запитала, чи не змінювала жінка пароль для входу в додаток "Приват24". Жінка заявила, що так, і знову сказала їй вже новий пароль. Далі з картки зняли 2,5 тис. грн. Тому потім потерпіла подала заяву до суду.

Зазначається, що правоохоронці очікують інформацію від Альфа-Банку про "ворожку", оскільки під час переказу коштів із самого початку та вказала саме картку цього банку.

Раніше ми повідомляли, що шахраї придумали новий спосіб афери з ПриватБанком.

Також ми писали, що українець купив непотріб, який видавали за цінні речі та втратив понад 100 тисяч.

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