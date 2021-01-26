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Українка померла після домашніх пологів: домовилася з "духовною акушеркою"

Автор: Світлана Мащенко

В Рівному померла жінка, яка прийняла рішення народжувати вдома. Вона заздалегідь готувалася до пологів, домовившись з так званою доулою - "духовною акушеркою", але в процесі виникли ускладнення.

Як повідомляє "Рівне Юниан", породіллю у важкому стані привезли 23 січня в пологовий будинок на вулиці Медична.

Пізніше з'ясувалося, що у жінки вже є дитина, але з другими пологами вона вирішила "поекспериментувати". Після того, як вона народила крупного хлопчика вагою 4,5 кг, втратила свідомість. Родичі викликали швидку.

Як виявилося, доула протягом трьох годин після пологів не вживала жодних заходів, хоча її підопічна стікала кров'ю. Попри всі реанімаційні дії, врятувати жінку в лікарні медикам не вдалося.

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"23 січня о 18:20 жінка доставлена бригадою ШМД після домашніх пологів, які за словами сім'ї відбулися в 15:15. Народився живий хлопчик, 4570 г. Після пологів пуповину не перетинали. Крововтрата, за словами чоловіка - близько 5 літрів. За словами доули - "трохи більше літра". Під час госпіталізації, стан вагітної вкрай важкий, на зовнішні подразники не реагує, не контактна. Артеріальний тиск 40/0 мм ртутного стовпчика. Пульс на центральних і периферичних судинах не визначається. Аускультативно за 10 секунд визначається 2 серцевих скорочення. Негайно розпочата серцево-легенева реанімація. Спроба забору крові на дослідження - невдала. При зовнішньому огляді - із статевих шляхів візуалізується неклеймована пуповина. На тлі СЛР проведено ручне відділення плаценти і виділення посліду. О 19:10 констатована смерть породіллі", - розповіли в Facebook медики лікарні.

Новонароджений хлопчик живий, з ним все добре, але народився він уже сиротою.

В поліції порушили кримінальну справу, проводиться розслідування.

Раніше ми писали, що під Львовом лікарів звинувачують у смерті 17-річної вагітної. Медики не надали їй своєчасної допомоги.

Крім того, повідомлялося, що в Одесі лікар ледве не погубила маленьку дитину, поставивши неправильний діагноз.

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