Украинка умерла после домашних родов: договорилась с "духовной акушеркой"

В Ровно умерла женщина, которая приняла решение рожать дома. Она заранее готовилась к родоразрешению, договорившись с так называемой доулой - "духовной акушеркой", но в процессе возникли осложнения.

Как сообщает "Ровно Юниан", роженицу в тяжелом состоянии привезли 23 января в роддом на улице Медицинская.

Позже выяснилось, что у женщины уже есть ребенок, но со вторыми родами она решила "поэкспериментировать". После того как она родила крупного мальчика весом 4,5 кг, потеряла сознание. Родственники вызвали скорую.

Как оказалось, доула в течение трех часов после родов не принимала никаких мер, хотя ее подопечная истекала кровью. Несмотря на все реанимационные действия, спасти женщину в больнице медикам не удалось.

"23 января в 18:20 женщина доставлена ​​бригадой СМП после домашних родов, которые по словам семьи состоялись в 15:15. Родился живой мальчик, 4570 г. После родов пуповину не пересекали. Кровопотеря, по словам мужа - около 5 литров. По словам доулы - "чуть больше литра". Во время госпитализации, состояние беременной крайне тяжелое, на внешние раздражители не реагирует, не контактна. Артериальное давление 40/0 мм ртутного колонки. Пульс на центральных и периферических сосудах не определяется. Аускультативно за 10 секунд определяется 2 сердечных сокращения. Немедленно начата сердечно-легочная реанимация. Попытка забора крови на исследование - неудачная. При внешнем осмотре - из половых путей визуализируется неклеймированная пуповина. На фоне СЛР проведено ручное отделение плаценты и выделение последа. В 19:10 констатирована смерть роженицы", - рассказали в Facebook медики больницы.

Новорожденный мальчик жив, с ним все хорошо, но родился он уже сиротой.

В полиции возбудили уголовное дело, проводится расследование.

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