Українка вбила чоловіка, захищаючи себе і дитину: жінці загрожує до 15 років в'язниці

У Дніпрі жінка вбила свого цивільного чоловіка в ході самооборони кухонним ножем, захищаючи себе і дочку. Марині Полях пред'явили підозру у скоєнні умисного вбивства, і їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Справа викликала суспільний резонанс, в мережі почалася кампанія на підтримку жінки, під будівлею обласної прокуратури проводився мітинг на захист підсудної.

Захист дніпрянки подав апеляцію, і в суді обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Але звинувачення за ст. 115. Кримінального кодексу залишається. Прокуратура наполягала, що жінку потрібно відправити в СІЗО, аргументувавши тим, що вона може чинити тиск на свідків.

Деталі скандальної справи

Як звернула увагу адвокат підсудної, Троє свідків - сусіди жінки - на стороні Полях, а родичі загиблого відмовилися бути потерпілою стороною.

Сегеда розповіла, що чоловік бив і знущався над Мариною протягом двох років. Також він тероризував і 14-річну дочку жінки, погрожував, що "познайомить її зі своїми зеками".

У Дніпрі активісти вийшли на підтримку Марини Полях (фото: facebook.com / Yuliya Segeda)

Також адвокат звернула увагу, що у загиблого були проблеми з наркотиками, він мав кілька судимостей. Зокрема:

вирок у 2005 році за умисне вбивство за ч. 2 ст. 115 КК (засуджений був до 12 років позбавлення волі, вийшов раніше по зміні покарання)

вирок у 2013 році за ухилення від відбування покарання за ч. 1 ст. 390 КК (засуджений до 3 років, з урахуванням невідбутої раніше частини покарання)

вирок від 2020 року за шахрайство за ч. 1 СТ. 190 КК (випробувальний на 2 роки)

а ще - 16 адміністративних проваджень, але суд залучив лише по одному з них.

Жінка десятки разів зверталася до поліції

При цьому Полях багато разів зверталася до поліції щодо побоїв, але це нічим не закінчувалося - все обмежувалося приписами та виховними бесідами, сліди побоїв не знімали, жодне зі звернень не було внесено до ЄРДР - і кошмар тривав.

"Тому, що моя підзахисна жила 2 роки в постійних знущаннях. Ні, вона не могла від нього піти, вона жила у своєму будинку і йти їй було нікуди. Це він приходив, коли хотів, і робив те, що хотів. Чому вона не боролася? Та вона не просто боролася! Вона зверталася до поліції десятки разів, але результату не було, а він після цього "доводив" їй, що "ось бачиш, мені нічого не буде, вже вбивав і тобі недовго залишилося". Він описував її доньці, як буде вбивати її мати", - розповіла Сегеда.

І ось сталася трагедія. Під час чергового нападу перелякана Полях схопила кухонний ніж і завдала удару чоловікові, і рана виявилася смертельною. Жінку затримали, справу кваліфікували як умисне вбивство.

Реакція громадськості

В інтернеті в соціальних мережах запустили кампанію на підтримку дніпрянки, створивши хештег #врятуватиМарину. 26 травня під будівлею прокуратури вийшли десятки активістів з плакатами "Не мовчи", "У Марини є право на захист", та іншими, щоб підтримати жінку.

Адвокат вважає, що її підзахисна діяла в межах необхідної самооборони, і має намір вимагати повного виправдання.

Мітинг у Дніпрі під будівлею прокуратури на підтримку Марини Полях (фото: facebook.com/LigaUAdefenders)