Українка розповіла про жахливу ДТП у Польщі: не усіх могли відразу рятувати

У прокуратурі заявляють про небезпечний маневр на трасі, який скоїв водій автобуса, який планував заїхати в пункт відпочинку на автобані між містами Ярослав і Перемишль.

Як з'ясувалося, він вів транспорт з дозволеною швидкістю в 96-97 км/год, однак за 3 секунди до ДТП, коли автобус злетів у глибокий рів, знизив швидкість до 45 км/год, збираючись зробити поворот.

У прокуратурі вважають, що для такого маневру це все одно була надто велика швидкість.

Сам 48-річний водій, українець Володимир К., поки не дає свідчень і запевняє, що не пам'ятає всіх деталей через важкий емоційний стан.

За словами однієї з постраждалих українок, люди в автобусі не знали про незаплановану зупинку, оскільки перед цим вже була зупинка для всіх.

"Мене взагалі засипало кріслами. Я не могла навіть ворухнутися. Кричала, було сильно боляче. Кричала, але не усіх могли відразу рятувати", - розповіла дівчина.

Досі в лікарні залишаються 24 громадянина України. Дев'ять з них у важкому стані.