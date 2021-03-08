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Украинка рассказала о жутком ДТП в Польше: не всех могли сразу спасать

Автор: Владимир Костырин

После жуткого ДТП в Польше с украинцами в автобусе, жертвами которого стали 6 человек, водителю уже предъявили обвинения в неумышленном совершении аварии, и мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Выяснилось, что он решил заехать на незапланированную остановку.

Об этом передает "Сегодня".

В прокуратуре заявляют об опасном маневре на трассе, которое совершил водитель автобуса, планировавший заехать в пункт отдыха на автобане между городами Ярослав и Перемышль.

Как выяснилось, он вел транспорт с разрешенной скоростью в 96-97 км/ч, однако за 3 секунды до ДТП, когда автобус слетел в глубокий ров, снизил скорость до 45 км/ч, собираясь совершить поворот.

В прокуратуре считают, что для такого маневра это все равно была слишком большая скорость.

Сам 48-летний водитель, украинец Владимир К., пока не дает показаний и уверяет, что не помнит всех деталей из-за тяжелого эмоционального состояния.

По словам одной из пострадавших украинок, люди в автобусе не знали о незапланированной остановке, так как перед этим уже была остановка для всех.

"Меня вообще засыпало креслами. Я не могла даже двинуться. Кричала, было сильно больно. Кричала, но не всех могли сразу спасать", - рассказала девушка.

До сих пор в больнице остаются 24 гражданина Украины. Девять из них в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что после ДТП в Польше родные самостоятельно нашли дочь в больнице в коме.

Также мы писали о том, что после страшной аварии в Польше перевозчика уличили в многочисленных нарушениях.

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