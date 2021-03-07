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ДТП з українцями у Польщі: дев'ять потерпілих у важкому стані

Новость на русском → Кашці, Неділя 07 березня 2021 08:58
ДТП з українцями у Польщі: дев'ять потерпілих у важкому стані Фото: ДТП у Польщі (twitter)
Автор: РБК-Україна

За станом на ранок неділі, 7 березня, в медичних закладах перебувають 28 українців, які напередодні потрапили в ДТП у Польщі. Десять з них знаходяться у важкому стані.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Всього в дорожньо-транспортній пригоді постраждали 35 осіб, ще п'ятеро загинули.

На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня в Польщі з'їхав у кювет і перекинувся автобус з українцями. В результаті ДТП загинули 5 громадян, ще одного вдалося реанімувати в лікарні. Всього в автобусі перебували 57 осіб.

Повідомляється, що причиною дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі могло стати те, що водій не впорався з керуванням.

Додамо, що перед аварією водій автобуса різко почав знижувати швидкість. За кілька секунд до ДТП швидкість впала до 45 км на годину.

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