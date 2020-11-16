Українка розповіла, як відкрити успішний бізнес в Польщі: реєстрація нічого не коштує

Українка Олена Завадська розповіла, як виїхала в Польщу працювати покоївкою, а стала власницею хостелу. Жінці вдалося зробити таку карколомну кар'єру всього лише за рік.

З Острога Рівненської області Олена поїхала в сусідню країну на заробітки шість років тому. У Варшаві вона влаштувалася покоївкою, а через рік у неї вже був власний бізнес, пише expres.online.

З того часу справа Олени була удостоєна двох премій в туристичній галузі, серед них - польська премія "Орли туризму".

"Шість років тому я працювала хореографом в приватній школі в Києві, - розповідає 35-річна Олена Завадська. - Захотілося змін. Вирішила на літо поїхати до Варшави, подивитися, як у мене там складеться. Влаштувалася покоївкою в готель в центрі міста. Швидко влилася в колектив, отримала прихильність керівниці".

Кожен день Олена працювала з 8.00 до 16.00. Двічі на тиждень відвідувала курси польської - готувалася до іспиту, щоб отримати карту тимчасового перебування. Також займалася музикою, без якої не уявляє життя: ходила на репетиції камерного хору. А з 21.00 до 1.00 мала ще одну підробіток.

"Через три місяці я отримала підвищення - стала бригадиркою: мені підкорялися старші колеги польки. Звичайно, ставлення до мене було не завжди прихильним. Але я намагалася тримати колектив у доброму гуморі", - згадує Олена.

Олена Завадська

Незабаром жінка змінила роботу, стала працювати покоївкою в найкращому п'ятизірковому готелі. На той момент вже мала карту постійного перебування. Саме в цей час у Олени народилася ідея - відкрити власний хостел.

"Я знала, що з орендою житла в Польщі в українців часто виникають проблеми. Власники квартир зазвичай хочуть підписувати договір про оренду на рік, але це не завжди зручно - тому що людина, наприклад, приїхала на заробітки на значно менший строк. Та й в цілому оренда квартири - дорога. Тому у мене виникла ідея відкрити бюджетний хостел", - розповідає вона.

Були з відкриттям своєї справи і проблеми

Тоді їй взявся допомагати друг із Запоріжжя, який позичив стартовий капітал. Але більше ні в чому не допомагав. Жінка звільнилася, залишивши лише вечірній підробіток. Майже чотири місяці жила за 1200 злотих в місяць (8 600 грн). Весь цей час складала бізнес-план, шукала об'єкт для хостелу.

"Успіх прийшов швидко, тому що наш хостел був одним з перших такого типу у Варшаві. Ми почали добре заробляти. І ось партнер зрозумів нюанси бізнесу, тому вирішив, що я йому більше не потрібна. Через два місяці потай від мене відкрив свій хостел і почав переманювати наших клієнтів", - розповідає Олена.

Партнер створив Олені дуже багато проблем. Дійшло до того, що хостел прийшли перевіряти прикордонники. Шукали нелегалів, наркотики. Але жінці було нічого приховувати. З партнером вона розрахувалася, і їхні шляхи розійшлися.

У хостелі є 51 місце. Кімнати різної категорії, від шестимісних до одномісних номерів. Персонал тут з України.

Раніше серед клієнтів хостелу були переважно українські заробітчани. А перед карантином в 2019 році Олена переорієнтувала хостел на польський ринок, а саме на туристів. Коли почалася пандемія та туристів стало менше, хостел не закривали.

"У Польщі ввели 14 днів обов'язкової ізоляції для приїжджих ззовні Європейського Союзу. Тому ми стали приймати людей на карантин. Організовували їм дозвілля на вільний час - у холі грали в монополію, я проводила тренінги з фінансової грамотності", - згадує підприємець.

Як відкрити свій бізнес в Польщі

"Паперова тяганина у відкритті бізнесу в Польщі триває від 2 до 7 днів, - каже українка. - Сама реєстрація бізнесу нічого не коштує. До речі, у Польщі є різні види податку, в залежності від виду бізнесу. Якщо це індивідуальна підприємницька діяльність, то треба платити 19% прибутку".

Серед своїх недоробок Олена називає те, що не влилася в бізнес-середовище поляків - це б гарантувало їй підтримку в бізнесі. А ось українські підприємці рідко ладнають в Польщі.

"Вони рідко тут підтримують один одного, - додає Олена. - Наші люди чомусь забувають, що хороші відносини дадуть більше результатів у майбутньому, ніж один раз використати людину і викинути її з свого життя".

Раніше ми писали, що в Тернополі підприємець знайшов вихід з карантину вихідного дня. Він зареєстрував свій бізнес, як релігійну організацію. Тепер ресторан став храмом, а монастир - хостелом.

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