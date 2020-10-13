Українка, яка втратила ногу в АТО, біжить марафони: історія незламного духу

Ольга Бенда повернулася до колишнього життя (колаж РБК-Україна)

Українка втратила ногу в Авдіївці, але не зламалася, а почала боротися за життя

Вінничанка Ольга Бенда воювала в 72-ій механізованій бригаді на Донбасі. У 2016 українка пішла на фронт, але отримала поранення під Авдіївкою та лікарі змушені були ампутувати їй ногу. Жінка не втратила віру в себе і за чотири місяці освоїла протез і вже ходила без підтримки милиць. Зараз Ольга не просто живе з протезом, але і займається спортом.

Як пише видання "Експрес", Олю дуже підтримав її чоловік і вселив їй впевненість, що вона зможе жити, як раніше до поранення. На перших парах чоловік допомагав вінничанці навіть приймати душ, а зараз вона справляється і без нього.

"Стопу для щоденного користування я замовила в США. Вона - м'яка і зручна для ходьби. А культеприймач (частина протеза, де закріплюється ушкоджена кінцівка) для мене виготовили в Україні", - розповіла Ольга, додавши, що їй як військовій це було безкоштовно.

За словами Олі, до поранення вона не займалася спортом і не бігала марафони, а зараз вирішила, чом би й ні?

"Коли в 2019 році мені зробили біговий протез, я почала готуватися до марафону морської піхоти. Спочатку пробігла 10 кілометрів в Києві, а потім вирушила на змагання в США. Навіть до поранення я не бігала на такі довгі дистанції!" - поділилася українка.

Зараз Оля готується вдруге стати мамою і щаслива, що їй вдалося повернутися до колишнього життя.

Ольга Бенда втратила ногу в АТО (фото: expres.online)

Як ми писали раніше, українка з села Гельмязів Черкаської області щомісяця отримує просто так 8 тисяч гривень.