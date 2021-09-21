Українка в Польщі народила четверню: діти можуть залишитися без батька через депортацію

Четверня з'явилася на світ раніше терміну, і такі випадки відбуваються раз в 10 тисяч пологів. Четверо хлопчиків народилися здоровими, з масою тіла від 1270 до 1550 грамів. Старшій дитині українців - 16 років.

Новонароджені та мама почувають себе добре, але ще побудуть в лікарні протягом декількох тижнів – під наглядом неонатологів. Малюкам потрібно набрати вагу.

Однак сім'я українців зіткнулася з іншою проблемою – батька можуть депортувати з Польщі. Сім'я переїхала до Польщі з Кропивницького шість років тому. Вони оселилися у Вроцлаві, знайшли роботу, орендували житло. Через деякий час Марина та Олексій уклали в Польщі офіційний шлюб.

На фірму Олексія прийшли з перевіркою співробітники прикордонної служби й з'ясували, що українець працював без дозволу воєводи. Його оштрафували на 3 тисячі злотих і зобов'язали виїхати з країни.

Українці вже подали апеляцію на рішення прикордонної служби, і юрист стверджує, що рішення про депортацію винесено незаконно. Жінка не може залишитися одна з п'ятьма дітьми. А чоловік повинен мати дозвіл на роботу, щоб мати можливість фінансово забезпечити багатодітну сім'ю.

Уповноважена помічниця президента Польщі у справах мігрантів з України Ольга Хребор підтримує сім'ю і вже звернулася до воєводи Нижньосілезького воєводства, щоб допомогти їм розв'язати питання з дозволом.