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Рятувальники вилітали гелікоптером: українка застрягла високо в польських Татрах

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Татри, Середа 29 грудня 2021 10:23
Рятувальники вилітали гелікоптером: українка застрягла високо в польських Татрах Фото: в польських горах застрягла українка (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

У польських Татрах застрягла українка. Рятувальникам довелося піднімати гелікоптер для допомоги жінці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

Українка без належної підготовки піднялася високо в гори і потім не змогла ні рухатись далі, ні повернутися. Це сталось ще 26 грудня.

Жінка пішла по маршруту уздовж словацького кордону в районі двохтисячника Каспрів верх, та застрягла біля вершини Горишкова Чуба.

Її одяг був відповідним для гірськолижного спорту, але не зимового сходження в гори. За словами рятувальників, єдине, що було однозначно правильним у спорядженні української туристки - її яскраво-рожева куртка, яку добре можна було бачити здалеку і яка допомогла швидко знайти її.

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