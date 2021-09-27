Українка перемогла у престижному конкурсі краси (фото)

Вчора, 26 вересня, в Таллінні пройшов фінал одного з найпрестижніших конкурсів краси в Європі Mrs. Europe, в якому перемогу у двох номінаціях здобула 40-річна мешканка Львова Зоряна Богдан.

Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу Woman Eastern Europe в Facebook .

"Погодьтеся, це не просто титули, а результат титанічної роботи над собою Зоряни як матері і спортсменки-любительки! Вітаємо переможницю!"- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні пройшов конкурс краси для жінок, яким за 40 - Місіс Україна 40+. За титул змагалися жінки від 40 до 67 років. Переможниця поїде на світовий такий конкурс.

У даному конкурсі бажали взяти участь близько 300 жінок, але організатори обрали лише 25.

Ми також писали про те, що психолог і багатодітна мама з Дніпра Тетяна Ровна завоювала престижний титул Mrs. Ukraine International (Місіс Україна). Це дозволило їй представляти нашу країну на конкурсі Mrs. International 2021 в США.