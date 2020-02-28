ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українка у Нових Санжарах відзначила ювілей: яскраві фото з карантину

STYLERЖиття    28.02.2020 - 17:17
Українка у Нових Санжарах відзначила ювілей: яскраві фото з карантину
Українка у Нових Санжарах відсвяткувала ювілей (колаж: РБК-Україна)

Лікарі в Нових Санжарах дозволили пацієнтам на обсервації зібратися разом, щоб привітати іменинницю

Коронавірус вже вразив понад 83 тисяч осіб в більш ніж 50 країнах. Поки Україна готується до виявлення інфікованих, у Нових Санжарах триває обсервація. Одна з евакуйованих українок відсвяткувала в санаторії Національної гвардії своє 20-річчя. Журналіст Олександр Махов, який живе з евакуйованими з Уханя розмістив на своїй сторінці у Facebook фото зі святкування.

Іменинниця Вікторія Рудько учасниця танцювального колективу, який екстрено вивезли з епіцентру коронавіруса в Китаї. Дівчина працювала в Ухані в дитячому парку розваг.

Українка у Нових Санжарах відзначила ювілей: яскраві фото з карантину

Українка в Нових Санжарах відсвяткувала ювілей (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Подружки організували для Вікторії невеличке свято з тортом, а дістати квіти допомогла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка живе в Нових Санжарах в окремому корпусі.

З нагоди свята лікарі дозволили всім зібратися для привітання, після чого "пацієнти" розійшлися по своїх кімнатах.

Українка у Нових Санжарах відзначила ювілей: яскраві фото з карантинуУкраїнка у Нових Санжарах відзначила ювілей: яскраві фото з карантину

Українка в Нових Санжарах відсвяткувала ювілей (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Раніше ми писали, як відрізнити коронавірус COVID-2019 від ГРВІ та застуди. Лікарі дали поради українцям.

Україна може не зіграти на Євро 2020: названа причина США закрили найбільшу військову базу за межами країни через коронавірус
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся