Коронавірус близько: українцям розповіли, хто може постраждати

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус все ближче до кордонів України

Коронавірус поширюється по Європі швидкими темпами, вже 19 європейських країн оголосило про зараження своїх громадян. У РНБО України розповіли про вікові групи ризику смертності від COVID-2019, який викликає небезпечну вірусну пневмонію.

Зазначимо, що від коронавіруса в Європі вже померло 12 людей в Італії й один - у Франції.

За даними РНБО найменше ризикують люди у віці від 10 до 39 років (показник 0,2%). Невеликий відсоток у віковій групі 40-49 років (0,3%). Для тих, кому від 50-59 років, небезпека становить 1,3%, а з підвищенням віку - значно зростає (60-69 років - 3,4%, 70-79 років - 7,8%).

Найбільший ризик у людей, старших 80 років. Для цієї групи показник ризику становить 13,5%.

Крім того, у групі ризику люди, які страждають від захворювань дихальної системи та діабету.

Групи ризику коронавіруса (фото: facebook.com/rnbou)

Раніше ми повідомляли, як відрізнити небезпечний коронавірус від ГРВІ чи застуди.

До речі, нещодавно з'ясувалося, що пророцтво про коронавірус є в книзі письменника-фантаста за 1981 рік. Правда це чи вигадка, можна прочитати в матеріалі.