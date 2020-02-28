Украинка в Новых Санжарах отметила юбилей: яркие фото с карантина

Украинка в Новых Санжарах отпраздновала юбилей (коллаж: РБК-Украина)

Врачи в Новых Санжарах разрешили пациентам на обсервации собраться вместе, чтобы поздравить именинницу

Коронавирус уже поразил более 83 тысяч человек в более 50 странах. Пока Украина готовится к выявлению инфицированных, в Новых Санжарах продолжается обсервация. Одна из эвакуированных украинок отпраздновала в санатории Национальной гвардии свое 20-летие. Журналист Александр Махов, который живет с эвакуированными из Уханя разместил на своей странице в Facebook фото с празднования.

Именинница Виктория Рудько участница танцевального коллектива, который экстренно вывезли с эпицентра коронавируса в Китае. Девушка работала в Ухане в детском парке развлечений.

Украинка в Новых Санжарах отпраздновала юбилей (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Подружки организовали для Виктории небольшой праздник с тортом, а достать цветы помогла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая живет в Новых Санжарах в отдельном корпусе.

По случаю праздника врачи разрешили всем собраться для поздравления, после чего "пациенты" разошлись по своим комнатам.

Украинка в Новых Санжарах отпраздновала юбилей (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Ранее мы писали, как отличить коронавирус COVID-2019 от ОРВИ и простуды. Врачи дали украинцам советы.