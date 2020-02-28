ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинка в Новых Санжарах отметила юбилей: яркие фото с карантина

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 17:17
Украинка в Новых Санжарах отметила юбилей: яркие фото с карантина
Украинка в Новых Санжарах отпраздновала юбилей (коллаж: РБК-Украина)

Врачи в Новых Санжарах разрешили пациентам на обсервации собраться вместе, чтобы поздравить именинницу

Коронавирус уже поразил более 83 тысяч человек в более 50 странах. Пока Украина готовится к выявлению инфицированных, в Новых Санжарах продолжается обсервация. Одна из эвакуированных украинок отпраздновала в санатории Национальной гвардии свое 20-летие. Журналист Александр Махов, который живет с эвакуированными из Уханя разместил на своей странице в Facebook фото с празднования.

Именинница Виктория Рудько участница танцевального коллектива, который экстренно вывезли с эпицентра коронавируса в Китае. Девушка работала в Ухане в детском парке развлечений.

Украинка в Новых Санжарах отметила юбилей: яркие фото с карантина

Украинка в Новых Санжарах отпраздновала юбилей (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Подружки организовали для Виктории небольшой праздник с тортом, а достать цветы помогла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая живет в Новых Санжарах в отдельном корпусе.

По случаю праздника врачи разрешили всем собраться для поздравления, после чего "пациенты" разошлись по своим комнатам.

Украинка в Новых Санжарах отметила юбилей: яркие фото с карантинаУкраинка в Новых Санжарах отметила юбилей: яркие фото с карантина

Украинка в Новых Санжарах отпраздновала юбилей (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Ранее мы писали, как отличить коронавирус COVID-2019 от ОРВИ и простуды. Врачи дали украинцам советы.

Украина может не сыграть на Евро 2020: названа причина США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны из-за коронавируса
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь