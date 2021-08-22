Українка з Кабула розповіла про звірства в аеропорту: "стріляли гумовими кулями"

"Наші люди там відкрили ворота, колючий дріт. Наші хлопці бачать цих людей, хочуть забрати, а їм не дозволяють вийти. Розумієте, відчай цих людей. Вони пишуть мені досі, що вони без води, без їжі вже три дні там", - розповіла Малюта про евакуацію.

Вона додала, що проти людей, які беруть штурмом аеропорт Кабула, почали застосовувати сльозогінний газ.

"Пишуть, що отруєні сльозогінним газом люди просто лежали там. Я бачила дітей всіх в крові, просто лежать, вони були як затоптані. Це був крик - дитячий, жіночий, чоловічий. Мені пощастило, що вдалося пройти до того, як почали пускати сльозогінний газ. Вони стріляли гумовими кулями - постійні черги, постійна стрілянина. Газ, стрілянина, і, якщо були проміжки, людей били просто палицями", - додала жінка.

Варто відзначити, що частина іноземних громадян, яка покинула Кабул на українському Іл-76, відправиться далі – до Франції, Туреччини, інших країн.

Кілька людей вирушили в міграційну службу за захистом, щоб отримати статус біженців. Ще частина - має посвідку на проживання в Україні та українське громадянство.

Найближчим часом з Афганістану планують евакуювати ще 100 українців.