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Українка у день народження отримала цінний подарунок від тата-військового: зворушливе відео

Маленька українка отримати у день народження цінний подарунок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Маленькій дівчинці, на ім'я Єва на початку серпня виповнилося чотири роки. Її тато, який захищає Україну від окупантів, зробив їй подарунок - приїхав до неї у день її народження.

Відео у Instagram оприлюднила мама дівчинки - Валерія Коваленко.

Ролик у мережі переглянули понад 207 тисяч користувачів та залишили близько 200 коментарів.

На відео іменинниця біжить до величезної подарункової коробки, а потім стоячи навшпиньки намагається її відкрити.

Коли дівчинка побачила, що в коробці знаходиться тато, вона раділа, стрибала і тягнула до нього руки. Чоловік був у військовій формі та букетом ніжних троянд. Іменинниця міцно притулилася до батька і не могла відірватися від нього.

У багатьох користувачів від перегляду відео на очах проступили сльози:

  • Я вся в сльозах, якнайшвидшої нам перемоги;
  • Яка щаслива мала! До сліз;
  • Дитині навіть подарунок не потрібен;
  • Нехай у Єви буде кожен день такий щасливий;
  • На це можна дивитися вічно;
  • Нехай всі дітки чиї тато і мама зараз нас захищають, обов'язково будуть разом.

Раніше ми повідомляли, що школяр попросився до військових ЗСУ добровольцем.

Також ми писали, що у Львівській області діти організували власний штаб для допомоги ЗСУ.

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Українка