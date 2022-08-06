Українка у день народження отримала цінний подарунок від тата-військового: зворушливе відео

Ролик у мережі переглянули понад 207 тисяч користувачів та залишили близько 200 коментарів.

На відео іменинниця біжить до величезної подарункової коробки, а потім стоячи навшпиньки намагається її відкрити.

Коли дівчинка побачила, що в коробці знаходиться тато, вона раділа, стрибала і тягнула до нього руки. Чоловік був у військовій формі та букетом ніжних троянд. Іменинниця міцно притулилася до батька і не могла відірватися від нього.

У багатьох користувачів від перегляду відео на очах проступили сльози: