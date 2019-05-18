Українка покинула доньку в московській поліклініці: нові подробиці скандалу

В поліклініці Москви кілька днів тому українка залишила власну дочку. 16 травня дівчинку знайшли у стінах лікарні. Після інциденту в мережі зібрали відомості про матір-зозулю, яка підкинула в поліклініку свою дитину. Про це повідомляє telegram-канал LIFE SHOT.

Як повідомляється, у знайденої дівчинки є 6-річний брат. Матері двох дітей всього 21 рік. Дівчинці на поточний момент близько трьох років (точний вік невідомий). Кілька днів їх мати зібрала речі і разом з меньшенькою поїхала зі свого будинку в місті Жмеринка Вінницької області (Україна) до 26-річного хлопця в Москву. А потім чомусь вирішила позбутися дитини. Нібито дівчині було дуже важко.

"Поліцейські знайшли її на орендованій квартирі. Всю розбиту і дуже пригнічену. Зараз вона в Слідчому комітеті", - повідомляється в каналі.

поліклініці Москви українка залишила дочку – нові подробиці (фото: LIFE SHOT)

Ми писали, що в поліцію прийшла бабуся дівчинки, яку мати залишила в московській поліклініці. Вона готова її забрати. А от мати не готова — вона і залишила дитину. Спеціально. Бо вона заважала будувати відносини з новим чоловіком. Зозулю затримали, вона дає свідчення в ОВС.

До речі, психологам вдалося розговорити дівчинку - вона заговорила українською мовою. Дитина повідомила, що живе з татом і мамою і дуже хоче повернутися додому, але як звуть батьків, сказати так і не змогла.

Раніше повідомлялося, що зниклого 13 травня хлопчика поліція виявила в одному з медичних закладів Івано-Франківська. У лікарню він потрапив в стані алкогольної коми.