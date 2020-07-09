Українка з 13-м розміром грудей стала рекордсменкою: фото натуральної краси

Міла Кузнєцова, українська модель plus-size і блогер,стала рекордсменкою України в категорії "Найбільші натуральні груди".

Міла подала заявку на участь у конкурсі близько трьох тижнів тому, а 9 липня вона стала володаркою рекорду. Про це дівчина розповіла в Instagram і зібрала тисячі лайків і захоплених коментарів.

"Вітаю, Мило, з нагородою. По достоїнствам і приз відповідний"; "Міло, ви просто фантастично красива жінка", "Ура, ви чудова, впевнена ще довго цей рекорд не поб'ють", - пишуть в мережі шанувальники.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Цікаво, що Міла - відомий блогер з понад півмільйона підписників. Свої принади вона любить і не соромиться демонструвати. Дівчину впізнають і запрошують на шоу й інтерв'ю.

Вона брала участь у відомому телешоу "Хто зверху", а також у конкурсі краси Miss Universe Plus Size 2019 року.

Щоб підтвердити натуральність принад, Мілі довелося пройти медичне обстеження. І вердикт остаточний: груди у Міли свої!

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Недоброзичливці у Міли теж знаходяться, але дівчина крім фізичних достоїнств має ще й сталеві нерви та характер. Так, нещодавно вона вміло заткнула хейтерів за допомогою народної мудрості.

Крім того, Мілу запросили взяти участь у дебютному бою в ММА, який запланований на вересень 2020-го.