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Медики розповіли, коли закінчиться пандемія коронавіруса

STYLERЖиття    14.03.2020 - 08:56
Медики розповіли, коли закінчиться пандемія коронавіруса
Коронавірус піде в червні (Колаж РБК-Україна)

Китайські фахівці прогнозують, що коронавірус піде на спад до червня

Коронавірус в Україні убив одну жінку. Люди задаються питанням, коли ж пандемія в світі закінчиться. Пандемія нового коронавіруса, оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), може закінчитися до червня. Про це повідомив голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я Китаю Чжун Наньшань. Про це пише New York Post.

"Якщо всі країни зможуть мобілізуватися, то це може закінчитися до червня", — сказав доктор.

Він закликав усі країни слідувати інструкціям ВООЗ і робити все можливе на національному рівні. За словами експерта, якщо якісь держави не будуть серйозно ставитися до захворювання і активно діяти, то пандемія триватиме довше. Наньшань також уточнив, що уповільнити поширення вірусу може тепла погода.

Нагадаємо, що кількість хворих вірусом COVID-19 по всьому світу вже перевищила 121 тисячу осіб. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію.

Нагадаємо, що 13 березня від коронавіруса померла 71-річна жінка з Радомишльського району Житомирської області. Пенсіонерка 1 березня повернулася з Польщі, і тільки 3 березня відчула, що захворіла.

До речі, за кордоном було зареєстровано 5 випадків зараження COVID-19 в українців. З них 1 в Італії і ще 4 - в Японії.

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