Українець продав 5 копійок за 10 тисяч гривень: у чому особливість цієї монети

Власник лота - нумізмат з міста Львів Іван Магера. 6 лютого він продав монету номіналом у 5 копійок 1992 року за максимальну суму – 10 301 гривні.

Ця монета класифікується як 1.1 ААк і у неї особлива велика насічка гурта. У звичайних монет - дрібна насічка і вони не представляють особливої цінності.

"Ці 5 копійок 1992 року викарбували на монетному дворі в Італії. Через помилку частину монет викарбували в гуртовому кільці для італійської монети 200 лір, у якої також велика насічка", - розповів нумізмат про свій раритет.

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Варто відзначити, що в 1992 році в Італії було викарбувано 446 млн штук монет. Скільки з них мають велику насічку - невідомо. І на аукціонах такі монети зустрічаються рідко.

На популярних онлайн-майданчиках для нумізматів за останні роки було всього 10 таких лотів. Ціна монети в середньому - від 4500 до 6500 гривень.

Ще одна монета номіналом в 5 копійок 1992 року з тонким середнім зубом тризуба також має цінність. Її на аукціонах продають за 2200-3600 гривень.