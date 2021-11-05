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Українець втратив чималу суму через "перезавантаження" банкомату: що сказали в ПриватБанку

Автор: Тетяна Самарук

В Україні клієнти ПриватБанку почали скаржитись на збої в роботі банкоматів. Зокрема, вони почали списувати гроші з картки, але замість того, щоб видати готівку, на екрані з'являється помилка.

Скаргу на сайті Мінфіну залишив користувач під ніком "santas54".

Так, клієнт банку розповів, що він хотів зняти з картки 3 тисячі у банкоматі. Однак, під час підготовки грошей банкомат вимкнувся і готівку не видав.

"Я знімав 3 тис. грн у банкоматі, розташованому в магазині "Україночка" бул. Шевченка, будинок 24. Під час підготовки грошей у банкоматі він вимкнувся і грошей не видав. Після увімкнення банкомат видав мені мою картку, але грошей не видав", – обурюється клієнт.

Після того, як банкомат перевантажився, чоловік перевірив інформацію за допомогою Приват24 та виявив, що гроші з картки було знято.

Банкомати ПриватБанку дали збій

Як відреагував ПриватБанк

В установі клієнту банку порадили подати заявку, пройти ідентифікацію та у разі, якщо збій буде підтверджено, то він отримає свої кошти.

ПриватБанк відреагував на скаргу клієнта

Раніше ми повідомляли, що в українки з картки ПриватБанку зникла величезна сума.

Також нещодавно ми писали, що ПриватБанк відмовився повертати українцю гроші, які викрали шахраї.

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ПриватБанк