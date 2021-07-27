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Українець купив у придорожньому кафе сосиску в тісті: її вміст шокував

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Пирятин, Вівторок 27 липня 2021 10:44
Українець купив у придорожньому кафе сосиску в тісті: її вміст шокував Українець купив сосиску в тісті з хробаками (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

18 липня українець з дружиною повертався від батьків до Києва і вирішив поснідати в придорожньому кафе, бо їхати належало ще 4 години. Дружина відмовляла чоловіка купувати що-небудь в Пирятині, через те, що колись там отруїлася. Куплена їжа шокувала подружжя.

Про це повідомляють "Факти".

Маршрутка, на якій пара їхала до Києва, зупинилася в кафе на трасі в Пирятині.

"Кілька років тому моя дружина, з'ївши куплений тут пиріжок, три дні пролежала з температурою і нудотою. Але я про це вже якось забув і на її вмовляння нічим в Пирятині не підкріплюватися, не відреагував, про що потім пошкодував", - повідомив Олег Білоус.

Чоловік в кафе вибрав сосиску в тісті, про що потім дуже пошкодував.

У кіоску № 6 йому сподобалася сосиска в тісті.

"Зовні в кіоску все виглядало пристойно. Продавець діставала з холодильника піци, котлети й сосиски в тісті і викладала їх на вітрину. Вона і запропонувала мені щось у неї купити, підкресливши, що все свіже. Я взяв каву, а потім — сосиску в тісті за 25 гривень. Продавщиця взяла її з прилавка і поклала в мікрохвильовку, щоб підігріти. Сосиска була копченою і пахла. Тісто було пухке і на вигляд апетитне. У передчутті насолоди я відкусив шматочок пиріжка", - згадує Олег.

У пиріжку були опариші й чоловік був шокований. Він повернувся в кафе і повернув продавцеві куплене. Вона швидко почала прибирати з вітрини їжу і повернула йому 25 гривень. Вибачень з боку продавця не надійшло, вона тільки бурмотіла щось у своє виправдання.

"Це ж скільки треба було тримати сосиску на сонці, щоб там виросли такі черв'яки?"- написав Олег Білоус.

Українець купив у придорожньому кафе сосиску в тісті: її вміст шокувавЧоловік купив у кафе сосиску в тісті (фото: crime.fakty.ua)

Нагадаємо, що в Україні почастішали випадки, коли люди в продуктах знаходять цвіль, камені і навіть мишей.

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