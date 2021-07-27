Украинец купил в придорожном кафе сосиску в тесте: ее содержимое повергло в шок

18 июля украинец с женой возвращался от родителей в Киев и решил позавтракать в придорожном кафе, так как ехать предстояло еще 4 часа. Супруга отговаривала мужа покупать что-либо в Пирятине, так как когда-то там отравилась. Купленная еда повергла в шок супругов.

Маршрутка, на которой пара ехала в Киев, остановилась в кафе на трассе в Пирятине.

"Несколько лет назад моя жена, съев купленный здесь пирожок, три дня пролежала с температурой и тошнотой. Но я об этом уже как-то забыл и на ее уговоры ничем в Пирятине не подкрепляться, не отреагировал, о чем потом пожалел", - сообщил Олег Белоус.

Мужчина в кафе выбрал сосиску в тесте, о чем потом очень пожалел.

В киоске № 6 ему приглянулась сосиска в тесте.

"Внешне в киоске все выглядело прилично. Продавец доставала из холодильника пиццы, котлеты и сосиски в тесте и выкладывала их на витрину. Она и предложила мне что-то у нее купить, подчеркнув, что все свежее. Я взял кофе, а потом — сосиску в тесте за 25 гривен. Продавщица взяла ее с прилавка и положила в микроволновку, чтобы подогреть. Сосиска была копченой и пахла. Тесто было рыхлое и на вид аппетитное. В предвкушении наслаждения я откусил кусочек пирожка", - вспоминает Олег.

В пирожке были опарыши и мужчина был шокирован. Он вернулся в кафе и вернул продавцу купленное. Она быстро начала убирать с витрины еду и вернула ему 25 гривен. Извинений со стороны продавца не поступило, она только бормотала что-то в свое оправдание.

"Это же сколько надо было держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?" — написал Олег Белоус.

Мужчина купил в кафе сосиску в тесте (фото: crime.fakty.ua)