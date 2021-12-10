Українець з купи металобрухту відновив раритетний автомобіль 1930 років

Юрій Русняк з Ужгорода виявив іржавий і розвалений автомобіль Fiat 508 Balilla, який був проданий ще до війни.

Спочатку він не зміг навіть зрозуміти, що це за модель і звернувся до друзів, які розбираються в машинах.

Цю модель випускали з 1932 по 1937 рік на заводі Fiat. Ціна на той час становила трохи понад 10 тисяч лір.

Всього було вироблено 113 тисяч таких автомобілів і частина з них була виготовлена в Польщі.

Коли Юрій Русняк знайшов цю машину на вулиці, вона була в такому жалюгідному стані, що більше була схожа на купу металобрухту. Власник тільки й мріяв, щоб позбутися від цього сміття.

На відновлення він витратив кілька років, але зараз автомобіль в ідеальному стані. Головним пріоритетом для майстра було збереження первісного вигляду моделі.

Fiat 508 Balilla

Він замовляв необхідні запчастини до автомобіля за кордоном, а сам процес відновлення доставляв йому величезне задоволення.

Він зазначає, що автомобіль маленький і педалі знаходяться дуже близько один до одного. Управляти цією машиною досить легко, але є цікаві особливості з коробкою передач.

Зараз цей автомобіль привертає увагу і люди охоче роблять фотографії та цікавляться ціною.

Але Юрій зізнається, що робив машину для душі й не готовий з нею розлучитися навіть за всі гроші світу.

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