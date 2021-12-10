Українець з купи металобрухту відновив раритетний автомобіль 1930 років

Ужгородець повністю відновив та відреставрував унікальний італійський автомобіль 1930 років.
Він знайшов машину на вулиці в Мукачеві, де автомобіль понад 35 років іржавів і руйнувався.
Деталі розповіли в сюжеті програми "Джедаї".
Юрій Русняк з Ужгорода виявив іржавий і розвалений автомобіль Fiat 508 Balilla, який був проданий ще до війни.
Спочатку він не зміг навіть зрозуміти, що це за модель і звернувся до друзів, які розбираються в машинах.
Цю модель випускали з 1932 по 1937 рік на заводі Fiat. Ціна на той час становила трохи понад 10 тисяч лір.
Всього було вироблено 113 тисяч таких автомобілів і частина з них була виготовлена в Польщі.
Коли Юрій Русняк знайшов цю машину на вулиці, вона була в такому жалюгідному стані, що більше була схожа на купу металобрухту. Власник тільки й мріяв, щоб позбутися від цього сміття.
На відновлення він витратив кілька років, але зараз автомобіль в ідеальному стані. Головним пріоритетом для майстра було збереження первісного вигляду моделі.
Fiat 508 Balilla
Він замовляв необхідні запчастини до автомобіля за кордоном, а сам процес відновлення доставляв йому величезне задоволення.
Він зазначає, що автомобіль маленький і педалі знаходяться дуже близько один до одного. Управляти цією машиною досить легко, але є цікаві особливості з коробкою передач.
Зараз цей автомобіль привертає увагу і люди охоче роблять фотографії та цікавляться ціною.
Але Юрій зізнається, що робив машину для душі й не готовий з нею розлучитися навіть за всі гроші світу.
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