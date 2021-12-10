RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українець з купи металобрухту відновив раритетний автомобіль 1930 років

Автор: Анна Шиканова

Ужгородець повністю відновив та відреставрував унікальний італійський автомобіль 1930 років.

Він знайшов машину на вулиці в Мукачеві, де автомобіль понад 35 років іржавів і руйнувався.

Деталі розповіли в сюжеті програми "Джедаї".

Юрій Русняк з Ужгорода виявив іржавий і розвалений автомобіль Fiat 508 Balilla, який був проданий ще до війни.

Спочатку він не зміг навіть зрозуміти, що це за модель і звернувся до друзів, які розбираються в машинах.

Цю модель випускали з 1932 по 1937 рік на заводі Fiat. Ціна на той час становила трохи понад 10 тисяч лір.

Всього було вироблено 113 тисяч таких автомобілів і частина з них була виготовлена в Польщі.

Коли Юрій Русняк знайшов цю машину на вулиці, вона була в такому жалюгідному стані, що більше була схожа на купу металобрухту. Власник тільки й мріяв, щоб позбутися від цього сміття.

На відновлення він витратив кілька років, але зараз автомобіль в ідеальному стані. Головним пріоритетом для майстра було збереження первісного вигляду моделі.

Fiat 508 Balilla

Він замовляв необхідні запчастини до автомобіля за кордоном, а сам процес відновлення доставляв йому величезне задоволення.

Він зазначає, що автомобіль маленький і педалі знаходяться дуже близько один до одного. Управляти цією машиною досить легко, але є цікаві особливості з коробкою передач.

Зараз цей автомобіль привертає увагу і люди охоче роблять фотографії та цікавляться ціною.

Але Юрій зізнається, що робив машину для душі й не готовий з нею розлучитися навіть за всі гроші світу.

Українець повністю відновив унікальний довоєнний автомобіль

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які найдивніші опції придумали дизайнери на різних моделях автомобілів.

А також розповідали про те, що українець позбувся елітного Maserati вартістю понад півмільйона гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
раритетАвтомобілі