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Школяр з Дніпра створив ракетний двигун і заробив на цьому гроші

Дніпро, Вівторок 01 грудня 2020 13:58
Школяр з Дніпра створив ракетний двигун і заробив на цьому гроші
Школяр з Дніпра створив ракетний двигун (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Талановитий школяр з Дніпра створив ракетний двигун, який виявився дешевше аналогів

У Дніпрі відбувся онлайн-фінал всеукраїнського турніру ракетно-космічних інновацій Star Track 5, в якому змагалися 37 учасників з усієї України: студенти, інженери, вчені і винахідники-ентузіасти.

Учасники представили 13 науково-технічних проектів. Переможцем Star Track 5 став школяр з Дніпра Макар Дробишев, який створив рідинний ракетний двигун малої тяги LT-3B "Стриж".

Причому спроектований двигун дешевше аналогів і з унікальною гібридною системою охолодження сопла і камери згоряння.

Переможці Star Track отримали грошові винагороди, а також можливість втілити свої проекти на технічній базі Інжинірингової школи Noosphere.

Школяр з Дніпра створив ракетний двигун і заробив на цьому гроші

Макар Дробишев з Дніпра створив ракетний двигун

Цікаво, що в розробці двигунів унікальної ракети Firefly Alpha, що зараз готується до свого першого польоту у космос, також взяли участь інженери з Дніпра.

Star Track - це щорічний захід, який проходить у Дніпрі для талановитої молоді.

Метою інжинірингової школи Noosphere (або Noosphere Engineering School) є популяризація інженерної освіти та створення в Україні екосистеми для розвитку високотехнологічних студентських стартапів.

Раніше ми писали, що Firefly Alpha - українська ракета-конкурент Falcon Ілона Маска - пройшла випробування. З'явилося яскраве відео з полігону.

Вона вирушить у свій дебютний політ з бази ВПС США Ванденберг вже найближчим часом. Вікно запуску буде відкрито з 22 грудня 2020 року по 31 січня 2021 року.

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