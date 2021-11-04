Українець у електричці влаштував "шоу": розбив вікна та погрожував пасажирам (відео)

Так, інцидент стався 4 листопада. Зокрема, в процесі беззмістовного протесту чоловік ще й розбив одне з вікон вагону.

На відео можна побачити, що чоловік стояв поміж сидінь і повернутий спиною до вікна. А у його руці був предмет схожий на залізну арматуру.

В цей момент зловмисник кричав, щоб усі вийшли з вагона. Також інші пасажири намагалися його переконати не бити вікна й не витягувати гострий предмет, однак це було безрезультатно.

Окрім того, невідомо, що спровокувало таку поведінку пасажира.

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка.