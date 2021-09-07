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У Києві водії трамвая та сміттєвоза прямо на дорозі влаштували бійку: епічне відео

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 17:18
У Києві водії трамвая та сміттєвоза прямо на дорозі влаштували бійку: епічне відео Бійка на Подолі у Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на вулиці Дегтярівській неабиякий затор спровокували водії комунального транспорту. Зокрема, працівник Київпастрансу досить агресивно відреагував на виїзд на рейки чоловіка на сміттєвозі.

Відео опублікували на YouTube-каналі "Оперативна Україна інфо".

Так, через порушення правил дорожнього руху водієм сміттєвоза, між чоловіками й виник конфлікт неподалік від школи №101 та кінотеатру "Київська Русь". Закінчився ж він бійкою.

Зокрема, водій вантажівки вирішив об'їхати затор та вирушив на рейки. Здійснити маневр він не зміг, оскільки на заваді йому став трамвай.

Однак, замість того, щоб спокійно роз'їхатися, чоловіки почали з'ясовувати, хто з них неправий. Через декілька секунд після словесної перепалки виникла бійка.

Через це на ділянці дороги утворився чималий затор. Інші водії у ситуацію не втручалися, однак відчайдушно сигналили чоловікам, аби ті звільнили дорогу.

Раніше ми повідомили, що пів сотні молодиків влаштували масову бійку у Чернівцях біля ресторану. Участь у бійці брало приблизно 50 осіб. Щоб їх заспокоїти на місце інциденту приїхали 8 екіпажів поліції.

Ми також писали про те, що масова бійка сталася в Одесі після конфлікту між двома великими компаніями. Інцидент стався в центрі міста на вулиці Дерибасівській.

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