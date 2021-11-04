Украинец в электричке устроил "шоу": разбил окна и угрожал пассажирам (видео)

Так, инцидент произошел 4 ноября. В частности, в процессе бессодержательного протеста мужчина еще и разбил одно из окон вагона.

На видео можно увидеть, что мужчина стоял между сидений и повернут спиной к окну. А в его руке был предмет похожий на железную арматуру.

В этот момент злоумышленник кричал, чтобы все вышли из вагона. Также другие пассажиры пытались его убедить не бить окна и не вытаскивать острый предмет, однако это было безрезультатно.

Кроме того, неизвестно, что спровоцировало такое поведение пассажира.

В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины.