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Українець у електричці влаштував "шоу": розбив вікна та погрожував пасажирам (відео)

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Одеська область, Четвер 04 листопада 2021 20:05
Українець у електричці влаштував "шоу": розбив вікна та погрожував пасажирам (відео) Чоловік в електричці в Одеській області почав буянити (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У електричці "Одеса - Вапнярка" один із пасажирів почав буянити та погрожував іншим людям "заточкою".

Відео опублікували в Telegram-каналі "Одесса Info".

Так, інцидент стався 4 листопада. Зокрема, в процесі беззмістовного протесту чоловік ще й розбив одне з вікон вагону.

На відео можна побачити, що чоловік стояв поміж сидінь і повернутий спиною до вікна. А у його руці був предмет схожий на залізну арматуру.

В цей момент зловмисник кричав, щоб усі вийшли з вагона. Також інші пасажири намагалися його переконати не бити вікна й не витягувати гострий предмет, однак це було безрезультатно.

Окрім того, невідомо, що спровокувало таку поведінку пасажира.

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка.

  • Хлопці добре зреагували, але ризикували звичайно;
  • Який жах!
  • Як у фільмі;
  • У нього явно проблеми з головою;
  • Добре, що все так закінчилось.

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