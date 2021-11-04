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Украинец в электричке устроил "шоу": разбил окна и угрожал пассажирам (видео)

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Одесская область, Четверг 04 ноября 2021 20:05
Украинец в электричке устроил "шоу": разбил окна и угрожал пассажирам (видео) Мужчина в электричке в Одесской области начал буянить (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В электричке "Одесса - Вапнярка" один из пассажиров начал буянить и угрожал другим людям "заточкой".

Видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса Info".

Так, инцидент произошел 4 ноября. В частности, в процессе бессодержательного протеста мужчина еще и разбил одно из окон вагона.

На видео можно увидеть, что мужчина стоял между сидений и повернут спиной к окну. А в его руке был предмет похожий на железную арматуру.

В этот момент злоумышленник кричал, чтобы все вышли из вагона. Также другие пассажиры пытались его убедить не бить окна и не вытаскивать острый предмет, однако это было безрезультатно.

Кроме того, неизвестно, что спровоцировало такое поведение пассажира.

В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины.

  • Ребята хорошо среагировали, но рисковали конечно;
  • Какой ужас!
  • Как в фильме;
  • У него явно проблемы с головой;
  • Хорошо, что все так закончилось.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге 11-летняя девочка с родителями отмывала разрисованный ею трамвай.

Также мы писали, что в Киеве водители трамвая и мусоровоза прямо на дороге устроили драку.

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