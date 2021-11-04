Украинец в электричке устроил "шоу": разбил окна и угрожал пассажирам (видео)
В электричке "Одесса - Вапнярка" один из пассажиров начал буянить и угрожал другим людям "заточкой".
Видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса Info".
Так, инцидент произошел 4 ноября. В частности, в процессе бессодержательного протеста мужчина еще и разбил одно из окон вагона.
На видео можно увидеть, что мужчина стоял между сидений и повернут спиной к окну. А в его руке был предмет похожий на железную арматуру.
В этот момент злоумышленник кричал, чтобы все вышли из вагона. Также другие пассажиры пытались его убедить не бить окна и не вытаскивать острый предмет, однако это было безрезультатно.
Кроме того, неизвестно, что спровоцировало такое поведение пассажира.
В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины.
- Ребята хорошо среагировали, но рисковали конечно;
- Какой ужас!
- Как в фильме;
- У него явно проблемы с головой;
- Хорошо, что все так закончилось.
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