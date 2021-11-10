В Україні завершується пільгове розмитнення "євроблях": що буде після 11 листопада

Скільки авто не розмитнили

Так, на митному терміналі Київської області з ранку 10 листопада можна було побачити низку легкових автомобілів, які в народі називають "євробляхи".

"Останні дні кількість транспортних засобів, які оформляються в зоні діяльності Київської митниці-500 одиниць", - розповів керівник митного поста "Південний" Київської митниці Гліб Кобельков.

Цікаво, що юрист організації, яка в останні роки займалася "євробляхами", повідомив, що понад півмільйона таких автомобілів післязавтра залишаться нерозмитненими.

"На митній території знаходилося 750 тисяч автомобілів. 60 тисяч розмитнилося. 690 тисяч не розмитнилося", - розповів адвокат "Авто Євро Сили" Іван Казарчук.

Які штрафи загрожують водіям, які не встигли розмитнити авто

На митниці поінформували, що для тих, хто не встигне за наступну добу або розмитнити авто, або повернути його в Європу - вже 12 листопада і розмитнення, і вивезення авто за кордон будуть супроводжуватися чималим штрафом. Він складе 170 тисяч гривень.

Після сплати цього штрафу громадянин має право вивезти транспорт за межі митної території України.

Скільки коштує розмитнення

Так, загальна сума розмитнення становить 100 тис.грн. Наприклад, машина може коштувати 1 500 доларів (близько 40 тис.грн), а розмитнення - 3 500-3 700 доларів, а це до 100 тис. грн. Тому в підсумку виходить така ціна, як ніби стару машину купували в Україні.

Нагадаємо, що за законом, "євробляхи", які ввезені у 2021 році, не потрапляють під пільгові правила. Тому ніяких нових перспектив після 10 листопада їх водіям не світить.

Зокрема, таких автомобілів в Україні близько 70 тисяч. В основному, це старі машини - 2003-2005 років випуску. Хоча є і більш нові - випущені у 2016-му.