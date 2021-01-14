В Україні запрацювали нові штрафи за відсутність масок: кого можуть покарати і на яку суму

В Україні почали діяти нові штрафи за відсутність маски (Колаж РБК-Україна)

В Україні з 14 січня набув чинності закон про нові штрафи для бізнесу за недотримання карантинних обмежень. Власників бізнесу тепер мають право оштрафувати за відсутність захисного засобу у персоналу або відвідувачів. Під захисним засобом розуміється маска або респіратор, які закривають ніс і рот, в тому числі й виготовлені самостійно.

В законі 1113-IX, який розміщений на сайті Верховної Ради України, вказані всі ситуації, які підлягають штрафу:

Якщо відвідувачів допускають до будівлі, приміщення й у громадський транспорт без маски або респіратора.

Немає попередження про те, що обслуговування проводиться тільки тих, хто в масках або респіраторах.

Відвідувачам не роблять усне зауваження, не припиняють обслуговування, не викликають поліцію.

Мінімальний штраф за таке правопорушення для власників бізнесу – 3400 гривень, максимальний – 5100 гривень.

Закон про штрафи за відсутність масок був прийнятий Верховною Радою в листопаді 2020 року, а 17 грудня він був підписаний президентом.

Варто відзначити, що власника бізнесу мають право оштрафувати навіть у тому випадку, якщо він просто не діє. Тобто, він не вживає ніяких заходів, коли людина заходить у приміщення без маски або знімає маску всередині приміщення. Якщо при цьому персонал або власник не робить зауваження, не припиняє обслуговування, не просить покинути заклад, то це вважається порушенням, яке підлягає штрафу.

Якщо персонал не використовує маски або респіратори, або носять їх неправильно (не закривають ніс), - також накладається штраф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у власників "євроблях" з'явилися нові серйозні проблеми.

А також розповідали про те, що у Харкові пасажирам хочуть видавати маски в транспорті, але не всім.