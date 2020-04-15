Коли в Україні запустять громадський транспорт: названа дата

Транспорт знову стане доступний не раніше травня (фото: РБК-Україна)

Громадський транспорт запустять тоді, коли ситуація з коронавірусом в країні стабілізується

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. З 19 березня громадський транспорт перестав працювати для всіх громадян. Українців хвилює питання, коли ж вони знову зможуть користуватися транспортом. На це питання дав відповідь міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, все запрацює, коли статистика смертей від Covid-19 у країні піде на спад. Мова йде про наземний транспорт, а також метрополітен.

"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавіруса, ми будемо поступово зменшувати обмеження", - розповів Криклій "Обозревателю".

Міністр прогнозує повний запуск транспорту в червні-липні, але точно не раніше травня.

"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше травня. Я б прогнозував червень-липень", – сказав міністр.

Чиновник зазначив, що якщо люди будуть суворо дотримуватись обмежень і карантину, тобто ходити в масках, не збиратися компаніями, не їздити на шашлики, то карантин для України може затягнутися не на довго.

До речі, глава Кабміну Денис Шмигаль раніше заявляв, що українці повернуться на роботу в кінці квітня.

Як ми раніше писали, де потрібно носити маску в Україні: повний перелік місць.