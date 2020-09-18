В Україні запустять новий маршрут "Інтерсіті" з Києва: усі деталі

Поїзда "Інтерсіті" з Києва в Черкаси готують до запуску у 2021 році. Як повідомляється, швидкісні потяги будуть придбані в рамках фінансування залізничної інфраструктури, закладеного в Бюджет-2021. Подробиці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення у Верховній Раді проєкту держбюджету на 2021 рік.

За словами міністра, новий маршрут буде запущений вже у 2021 році, однак у якому місяці – не повідомляється.

"Буде запущений новий маршрут швидкісного поїзда "Інтерсіті" Київ – Черкаси", – сказав Марченко.

Також чиновник додав, що проєктом державного бюджету вперше були виділені державні кошти на фінансування залізниці. Згідно з проєктом, уряд планує виділити 3,3 мільярда гривень з державної скарбниці на покупку 100 пасажирських вагонів. Повідомляється, що "обновки" вже знають де використовувати: "Укрзалізниця" займеться модернізацією поїздів далекого прямування Луганськ – Ужгород і Маріуполь – Львів.

Варто нагадати, що раніше стало відомо, коли "Укрзалізниця" відновить курсування "Інтерсіті+" Київ – Харків. Поки що через планові ремонтні роботи його замінює поїзд №720/719 Київ – Харків.

Також ми розповідали, яким транспортом в Україні пересуватися дешевше. Несподівано виявилося, що авіаперельоти коштують менше, ніж поїздки в поїздах "Інтерсіті".