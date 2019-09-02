В Украине запретили популярные капли для глаз: все детали

В Украине запретили популярные капли для глаз (фото: pixabay.com)

Под запрет попало применение, хранение и реализация лекарственного препарата

В Украине запретили популярный препарат, который используют при лечении различных офтальмологических заболеваний, "Арутимол" 0,25%. Согласно распоряжению, всю серию глазных капель необходимо уничтожить или же вернуть производителю.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Арутимол" показан к применению при повышенном внутриглазном давлении (глазной гипертензии); глаукоме (хронической открытоугольной глаукоме); а также глаукоме после удаления линз (глаукоме при афакии).

В Украине запретили популярные капли для глаз (фото: )

Отныне реализация, хранение и применение глазных капель не разрешается. Под запрет попал "Арутимол", капли глазные, раствор 2,5 мг/мл по 5 мл в флаконе-капельнице Bottelpack, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке. Производитель - Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Германия.

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