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В Україні заборонили пластикові пакети: як це працює в інших країнах

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Вівторок 01 червня 2021 14:22
В Україні заборонили пластикові пакети: як це працює в інших країнах Фото: як забороняли пластикові пакети в інших країнах (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні заборонили використання пластикових пакетів і ввели штрафи за недотримання цього правила.

У нашому матеріалі ми розповімо, які країни вже заборонили використання пакетів і які штрафи там існують.

Законопроект № 2051-1 забороняє використання:

  • надлегких пластикових пакетів;
  • легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;
  • оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластикових пакетів.

Згідно із законом, поширення пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 гривень.

Хто заборонив пакети першим

Першою європейською країною, що відмовилася від поліетилену в 2011 році, стала Італія. У Данії та Ірландії замість пластикових пакетів людям роздають паперові.

Далі йде Нова Зеландія, там такі пакети заборонили в 2019 році.

Магазини в Німеччині, які роздають або продають покупцям поліетиленові пакети, повинні платити податок на переробку.

У Кенію, наприклад, взагалі не можна ввозити пластикові пакети. Навіть пакет з Duty Free вам потрібно залишити в аеропорту, інакше загрожує штраф за кульок від $19 000, а злісних порушників чекає тюремний термін до 4 років.

У ПАР за продаж пакетів людині загрожує 10 років позбавлення волі.

Гаваї в США стали першим штатом, де відмовилися від використання поліетиленових пакетів.

Також заборонено використовувати поліетиленові пакети в Бельгії. Такі ж заборони діють і в ряді штатів Індії, Сінгапурі та Бангладеш.

Як писало РБК-Україна, наприкінці листопада в Раді приступили до доопрацювання закону № 2051-1 про заборону пластикових пакетів.

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