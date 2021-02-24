Українцям розповіли про онлайн реєстрацію на вакцинацію від COVID-19

В Україні запустять онлайн-систему реєстрації на вакцинацію від COVID-19 через мобільний додаток "Дія", а також через контактний центр Міністерства охорони здоров'я. Нововведення має запрацювати з 1 березня.

Про це заявив заступник глави МОЗ з питань цифровізації Ярослав Кучер в ефірі телеканалу "Україна 24" .

Зареєструватися на щеплення зможуть особи не з пріоритетних груп, у віці 18-59 років.

Новий функціонал в додатку "Дія" для запису на вакцинацію буде підключений до системи eHealth.

Як пояснив Кучер, відомості про отримання щеплення громадянином будуть зберігатися в реєстрі вакцинації.

Також він зазначив, що міністерство зможе інформувати певні групи населення в міру надходження препарату в залежності від регіону про можливість записатися на конкретний час і місце для вакцинації.

Процес онлайн-запису в чергу мають намір зробити максимально простим: після реєстрації в системі людині приходить підтвердження, а щойно в даному регіоні з'являється можливість вакцинуватися, громадянин отримує відповідне повідомлення із підтвердженням.

У МОЗ також хочуть реалізувати можливість нагадування про вакцинацію через контактний центр і можливість запису громадянами своїх літніх родичів.

Після того як людині зроблять щеплення, їй видадуть сертифікат про вакцинацію. МОЗ також надаватиме українцям необхідну для в'їзду за кордон інформацію про щеплення "в тому вигляді, в якому буде потрібно".

Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною, додав Кучер.