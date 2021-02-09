ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов повідомив, коли 100% українців зможуть отримати доступ до вакцини від COVID-19

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 08:27
Степанов повідомив, коли 100% українців зможуть отримати доступ до вакцини від COVID-19 Максим Степанов зробив заяву для українців (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доступ до вакцини від коронавірусу отримає 100% населення України, просто не в один час. Практично всі люди в країні зможуть щепитися до кінця 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За словами міністра, МОЗ розробило дорожню карту - Національний план вакцинації, в якому чітко визначені всі етапи й логістика вакцинації.

"На першому етапі ми вакцинуємо 367 тис. осіб. В Україні через тиждень стартує перший етап вакцинації від COVID-19. Ми очікуємо початок вакцинації з 15 лютого, теоретично це може бути 15-16 лютого. Після 15 лютого - це не означає 1 березня", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Україна домовилася про постачання 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і Novavax. Очікується, що вакцини вже найближчим часом надійдуть в Україну.

Вакцинація в Україні повинна початися рівно через тиждень.

До речі, раніше Степанов вже говорив, що в Україні планують провакцинувати від коронавірусу мінімум 60% громадян. Спочатку будуть групи ризику.

Як ми писали раніше, експерт розповів, кому не можна робити щеплення від коронавірусу.

Також ми писали, що вчені пояснили, чому можна повторно заразитися COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Максим Степанов
LITE
Сніг продовжить засипати Україну: в яких областях розгуляється негода
Сніг продовжить засипати Україну: в яких областях розгуляється негода