Чому індійську вакцину не можна називати AstraZeneca? В чому різниця з британським препаратом

У середу, 24 лютого, в Україні почалася вакцинація індійським препаратом CoviShield. При цьому українців попросили не плутати брендовий препарат AstraZeneca з вакциною з Індії.

Про це під час брифінгу заявила глава компанії Crown Agents Тетяна Коротченко, яка була посередником при закупівлі вакцин для України, повідомляє " Апостроф ".

"Цей препарат виробляється за ліцензією безпосередньо індійським Інститутом сироваток. А компанія AstraZeneca ніякої відповідальності за нього не несе і вихідного контролю якості не забезпечує", - заявила вона.

Подібність цих двох вакцин полягає в тому, що їх основа - аденовірус шимпанзе. Вчені послабили цей вірус і модифікували його таким чином, щоб він мав велику схожість з COVID-19. При цьому даний вірус не є небезпечним для людей, він виробляє шиповидний вірусний білок, який допомагає формувати імунітет.

Під час вакцинації необхідно вводити дві дози. При цьому інтервал між ними повинен становити від 4 до 12 тижнів.

CoviShield - фактично аналог AstraZeneca. У 2020 році AstraZeneca підписала договір з Serum Institute of India на виробництво вакцини від COVID-19. Зазначимо, що випуском вакцини AstraZeneca також займається компанія AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї.

Вакцина від AstraZeneca пройшла клінічні випробування, і вони показали, що ефективність британської вакцини становить 90%. Що ж стосується індійської вакцини, то це питання відкрито.