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Чому індійську вакцину не можна називати AstraZeneca? В чому різниця з британським препаратом

Новость на русском → Четвер 25 лютого 2021 07:17
Чому індійську вакцину не можна називати AstraZeneca? В чому різниця з британським препаратом Індійську вакцину не можна називати AstraZeneca (фото: Getty Image)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 24 лютого, в Україні почалася вакцинація індійським препаратом CoviShield. При цьому українців попросили не плутати брендовий препарат AstraZeneca з вакциною з Індії.

Про це під час брифінгу заявила глава компанії Crown Agents Тетяна Коротченко, яка була посередником при закупівлі вакцин для України, повідомляє "Апостроф".

"Цей препарат виробляється за ліцензією безпосередньо індійським Інститутом сироваток. А компанія AstraZeneca ніякої відповідальності за нього не несе і вихідного контролю якості не забезпечує", - заявила вона.

Подібність цих двох вакцин полягає в тому, що їх основа - аденовірус шимпанзе. Вчені послабили цей вірус і модифікували його таким чином, щоб він мав велику схожість з COVID-19. При цьому даний вірус не є небезпечним для людей, він виробляє шиповидний вірусний білок, який допомагає формувати імунітет.

Під час вакцинації необхідно вводити дві дози. При цьому інтервал між ними повинен становити від 4 до 12 тижнів.

CoviShield - фактично аналог AstraZeneca. У 2020 році AstraZeneca підписала договір з Serum Institute of India на виробництво вакцини від COVID-19. Зазначимо, що випуском вакцини AstraZeneca також займається компанія AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї.

Вакцина від AstraZeneca пройшла клінічні випробування, і вони показали, що ефективність британської вакцини становить 90%. Що ж стосується індійської вакцини, то це питання відкрито.

Нагадаємо, перші вакциновані від COVID-19 українці розповіли про свої враження.

Раніше юрист відповів на питання про примусову вакцинацію від коронавірусу.

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