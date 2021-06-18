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В Україні помітили легендарний 30-річний італійський спорткар (фото)

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 22:20
В Україні помітили легендарний 30-річний італійський спорткар (фото) Фото: у столиці помітили легендарний автомобіль (instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на автодромі "Чайка" помітили Lancia Delta HF Integrale. Це одна з найкращих ралійних машин ХХ століття.

Фото автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Так, у столиці засвітилася версія Evo 1, яка вийшла в 1991 році та вироблялася протягом року. Вона оснащена 2,0-літровим двигуном із турбонаддувом.

У машини той самий агрегат Lancia 16v, що був у попередньої моделі Delta HF integrale 16v. Але його модифікували і він почав видавати 207 кінських сил та 300 Нм крутного моменту.

Яка швидкість авто?

Автомобіль може розганятися до 100 км/год за 6,1 секунди, а до 200 км/год – за 41,2 секунди. Максимальна швидкість – 220 км/год. Окрім того, Lancia Delta HF Integrale має повний привод та 5-ступеневу механічну коробку передач.

Окрім того, модель відрізнялася від попередніх переробленою та зміцненою підвіскою та оновленою гальмівною системою. Також їй розширили передні та задні колії та встановили нові легкосплавні колісні диски.

В Україні помітили легендарний 30-річний італійський спорткар (фото)

Фото: у столиці помітили легендарний автомобіль (instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)

У коментарях користувачі пишуть, що це не автомобіль, а легенда і справді гідний уваги.

  • Не автомобіль, а легенда
  • Летючий апарат. Ікона автоспорту
  • Ніби нічого особливого, але закохуєшся з першого погляду.

Раніше ми повідомляли, що на дорогах Києва засвітився рідкісний суперкар вартістю понад 5 мільйонів.

Ми також писали про те, що в Києві показали електромобілі українського виробництва.

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