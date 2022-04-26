Коли в Україні закінчиться мобілізація і кого точно не призовуть

Скільки триватиме мобілізація в Україні

Згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського від 24.02.2022 р. № 69/202, мобілізація має бути здійснена на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.

Призов військовослужбовців повинен проводитися протягом 90 діб з дня набрання чинності цим Указом на всій території держави.

Тобто, мобілізація в Україні 2022 року закінчиться 24 травня. Але ця дата може змінитися в залежності від ситуації.

Скільки хвиль мобілізації в Україні

Закон Верховної Ради України "Про мобілізацію" передбачає чотири хвилі мобілізації.

Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.

Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.

Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень по призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.

Хто має право на відстрочку

За законом Про загальну мобілізацію, до призову підлягають всі громадяни України від 18 до 60 років. В основному - це чоловіки, але можуть бути мобілізовані жінки, які перебувають на військовому обліку за необхідними армії військово-обліковими спеціальностями.

Також є перелік винятків і тих, хто має право на відстрочку від призову – їх визначає стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Основні категорії такі:

визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії

чоловіки та жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади

батьки трьох і більше дітей

батьки-одинаки і матері-одиначки

батьки дитини з інвалідністю

опікуни дитини-сироти

народний депутат

опікуни недієздатних осіб

Кого призивати в армію не будуть

Відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізацію", є категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу.

ті, хто був заброньований на період мобілізації та воєнний час державними органами влади та іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії) та особи з інвалідністю

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди та тільки за місцем проживання)

чоловіки та жінки, які одні виховують дитину/дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди і тільки за місцем проживання)

чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А або ту, яка хворіє на тяжку хворобу (з відповідною довідкою) віком до 18 років

чоловіки й жінки, на утриманні яких знаходиться дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження)

чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи

чоловіки й жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років); особи, які займаються чоловіком або дружиною, або батьками (своїми або чоловіка / дружини)

які були визнані інвалідами I-II групи

особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю I-II групи або за особою, яка, за висновком лікаря, потребує такого догляду

ті, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи за законом (у разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд)

піклувальники особи з інвалідністю, визнаною судом обмежено дієздатним або недієздатним

народні депутати, депутати Верховної Ради Криму

а також працівники певних органів:

військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій;

ВСУ

Міністерство оборони України

Служби безпеки України

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Національна гвардія України

Служби зовнішньої розвідки

Національна поліція України

Державна прикордонна служба України

Національна гвардія України

Національного антикорупційного бюро

податкової міліції

Управління державної охорони України

Державне бюро розслідувань

Державна виконавча служба України

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках: