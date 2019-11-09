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Грип в Україні: як не захворіти в період епідемії

STYLERЖиття    09.11.2019 - 14:24
Грип в Україні: як не захворіти в період епідемії
Грип в Україні (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Лікар зазначив, що якийсь окремий продукт не може попередити захворювання

Цієї осені в Україні в черговий раз поширюється гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів - грип. Тому в цей період важливо стежити за своїм імунітетом і підкріплювати його правильними продуктами. Про це повідомляє лікар-експерт з громадського здоров'я Отто Стойка, передає УНН.

Лікар зазначив, що якийсь окремий продукт не може попередити захворювання або вилікувати, проте здорове харчування може вплинути на стан здоров'я. Лікар пропонує харчуватися за принципом тарілки здорового харчування, де половина продуктів - це овочі, фрукти і ягоди (в ягодах багато корисних мікроелементів, вітамінів, антиоксидантів).

Грип в Україні: як не захворіти в період епідеміїГрип в Україні 2019 (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Раціональне харчування та здоровий сон - це те, що підтримує загальний імунітет і зменшує ймовірність захворювання. Це не тільки про часник", - сказав експерт.

Восени лікар рекомендує збільшити кількість овочів, фруктів і ягід, а взимку краще вживати гарячі напої, адже вони активізують обмін речовин і не дають замерзнути. Як не дають замерзнути й гострі спеції.

Експерт нагадав, що крім харчування важливо також підтримувати гігієну рук і рота, провітрювати приміщення і робити вологе прибирання. Намагатися менше курити, адже куріння сушить слизову оболонку, як і нагріте приміщення взимку.

"Важлива вологість повітря, адже якщо слизова оболонка суха, то на неї вірус "сідає" і розмножується швидше. Опалення дає сухість повітря, куріння також висушує - це додатковий фактор ризику пошкодження слизової оболонки", - розповів лікар.

Нагадаємо, що в Україну поставлять півмільйона доз вакцин проти грипу. В цьому році ВООЗ пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин.

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