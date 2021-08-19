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В Україні злетіли ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше

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Четвер 19 серпня 2021 23:01
В Україні злетіли ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше Фото: як змінилися ціни на м'ясо в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні підвищилися ціни на м'ясо за пів року в магазинах та на ринках, і подорожчання пояснюють зростанням витрат на виробництво, а також споживчою інфляцією.

Про це свідчать нові дані Держстату.

Деякі види м'ясної продукції додали в ціні майже 20%, в той час, як інші подорожчали незначно - приблизно на 4%. У аналізі йдеться про проміжок часу з грудня 2020-го на липень нинішнього року.

Як і на що змінилися ціни

  • якщо наприкінці минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 гривні за кілограм, то в липні його вже продавали за ціною 109,7 гривні, тобто подорожчання склало 19,6%.
  • за яловичину в середньому пів року тому покупці платили 144,82 гривні за кіло, тепер же - 162,45 гривні. Таким чином, ціна збільшилася на 12,2%.
  • у магазинах свинину продавали в грудні 2020 року за ціною 115,86 гривні за кілограм, а в липні нинішнього року вартість склала 120,67 гривні. Так, подорожчання вийшло тільки 4,2%.

Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшає соняшникова олія, і експерти пояснили, коли чекати падіння ціни.

Нагадаємо, нещодавно економіст попередив, що незабаром в Україні відбудеться збільшення цін на харчові продукти та комуналку, що може призвести до інфляції.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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